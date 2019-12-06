РПЛ

Спорт день за днемСпорт день за днемАндрей Аршавин посоветовал Слуцкому отправиться в «Сочи»

Сочи — Рубин
8 декабря
в 08:30
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
Экс форвард «Зенита» Андрей Аршавин порекомендовал Леониду Слуцкому возглавить «Сочи». По словам Аршавина, это самый перспективный варинат в РПЛ среди возможных.
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