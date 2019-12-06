Экс форвард «Зенита» Андрей Аршавин порекомендовал Леониду Слуцкому возглавить «Сочи». По словам Аршавина, это самый перспективный варинат в РПЛ среди возможных.

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Политика Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.

Общество Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.

Футбол В Кремле прокомментировали конфликт футбольных болельщиков с полицией Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём президента России Владимира Путина, рассказал о том, следит ли Кремль за конфликтной ситуацией между фанатами и полицией.

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Игры В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2 На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.

Здоровье ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.

Экономика В правительстве предпочли низкие траты на нацпроекты воровству Правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года.

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

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Происшествия SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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Здоровье СКР начал проверку в Сахалинской областной больнице Несмотря на заверения правительства Сахалинской области и Росздравнадзора о поклёпе на доброе имя Сахалинской областной больницы, следственные органы СКР в регионе заинтересовались сообщениями СМИ об использовании в медучреждении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.