Экс-капитан петербургского «Зенита» завоевал первый трофей в должности тренера. Под его руководством команда юных футболистов завоевала Кубок Санкт-Петербурга, сообщает Inforeactor. В декабре 2018 года Аршавин завершил карьеру футболиста.

Андрей Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

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