Футбол

Парламентская газетаПарламентская газетаАндрей Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Экс-капитан петербургского «Зенита» завоевал первый трофей в должности тренера. Под его руководством команда юных футболистов завоевала Кубок Санкт-Петербурга, сообщает Inforeactor. В декабре 2018 года Аршавин завершил карьеру футболиста.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Аршавин завоевал первый тренерский трофей в «Зените»

Мойка7808:40

Андрей Аршавин похвастался первым тренерским трофеем в «Зените»

КП - Санкт-Петербург02:53

Андрей Аршавин открыл счет завоеванным на тренерском посту трофеям

Невские Новостивчера в 15:47

Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Sport24.ruвчера в 17:43

Андрей Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

АБНвчера в 16:20

Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера

Чемпионатвчера в 18:38

Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Фонтанка.Рувчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Кино

Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках

Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.
РБК 05:33
Общество

Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса

Газета.Ru 07:02
Политика

Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.
РБК 08:19
Экономика

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости 07:31
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие

В Литву прибыла тяжелая военная техника США

Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.
Sputnik Литва 06:50
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Общество

Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины

Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
РИА Новости 05:53
Происшествия

Путин поручил обратить внимание на нужды людей после ЧП с дамбой

iReactor 07:33
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой окончил элитный вуз в Великобритании

Сын Кристины Орбакайте 21-летний Дени Байсаров завершил обучение в одном из самых престижных вузов Великобритании и мира - Оксфорде.
Московский Комсомолец 08:41
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в планировании военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы планирует начать широкомасштабные военные действия.
Телеканал 360° 18 октября в 08:29
Общество

В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет

В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.
Российская газета 08:54
Общество

Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»

Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Интерфакс 06:25
Общество

Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой

Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Политика

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Футбол

Александр Егоров: Меру наказания Федотова и Божовича определит КДК

Что касается тренеров, то меру наказания будет определять КДК, до этого комментировать я не могу, приводит Р-Спорт слова Егорова.
Советский спорт 08:00
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

Lenta.ru 02:53
Политика

Путин и Нетаньяху оценили ситуацию в Сирии

News.ru 05:52
Гаджеты

Приложение Linux on DeX больше не будет поддерживаться

Одной из особенностей смартфонов и планшетов Samsung является приложение Linux on DeX.
3DNews 08:38
Происшествия

В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе

В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
RT на русском 08:03
Общество

Жаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети

Власти России планируют перейти от мер по блокировке к применению штрафов для регулирования интернет-пространства.
РБК 06:33
Происшествия

Автор LinguaLeo пройдёт лечение в психиатрическом стационаре

RT на русском 08:39
Происшествия

Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео

Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Политика

На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США

На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 04:03
Авто

Названы три вредные привычки автомобилистов

Территория новостей вчера в 03:58
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

Титов назвал действия силовиков неуважением и заявил, что будет более тщательно подходить к вопросу охраны на мероприятиях.
РИА Новости 07:30
Армия и оружие

Первый арктический патрульный корабль ВМФ спустят на воду 25 октября

Министерство обороны РФ в понедельник сообщило о спуске на воду 25 октября на предприятиии «Адмиралтейские верфи» головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» (проекта 23550) для ВМФ России.
Военное дело 07:00
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 08:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное