Политика

Красная веснаКрасная веснаАндрей Белоусов назначен первым вице-премьером правительства России

Указом президента России первым вице-премьером правительства назначен Андрей Белоусов. До назначения Андрей Белоусов занимал должность советника президента по экономике.
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Биография первого вице-премьера Андрея Белоусова

ТАСС12:46

Чем известен Андрей Белоусов

Коммерсантъ12:41

Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров

Общественная служба новостей12:00

Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, «апологет госкапитализма»

Московский Комсомолец12:06

Белоусов назначен первым вице-премьером

Парламентская газета12:06

Первым вице-премьером в новом правительстве стал Андрей Белоусов

Российская газета12:08

Биография Андрея Белоусова: что известно о новом первом вице-премьере правительства России

Комсомольская правда12:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Политика

Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве

Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Pravda.Ru 06:39
Спорт

Матыцин назначен новым министром спорта России

Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
RT на русском 15:52
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 19 января в 15:07
Происшествия

Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
Футбол

Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
Вести.Ru 16:48
Игры

Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
CyberSport.ru 11:00
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Ведомости 07:37
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Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Фигурное катание

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Pravda.Ru вчера в 05:34
Армия и оружие

Военные модернизируют систему ПРО Москвы

Газета.Ru 16:40
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
РЕН ТВ 07:24
Футбол

«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:09
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru 01:00
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже

Игромания.ру 08:22
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Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).
Спорт-Экспресс 00:00
Происшествия

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Российская газета 06:28
Кино

На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну

Playboyrussia.com вчера в 10:49
Интернет

В WhatsApp наконец появится долгожданная функция

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя в приложение новые функции и возможности, при этом многие уже довольно давно есть у конкурентов, например, у того же Telegram.
iXBT.com 08:51
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
BFM.ru 05:24
Происшествия

В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки

По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.
РИА Новости 16:00
Происшествия

Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 14:54
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Политика

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Газета.Ru вчера в 07:42
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 07:45
Общество

Госдума обсудит использование маткапитала для постройки дома

Сегодня, 21 января, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает использовать средства материнского капитала на строительство дома, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:01
Политика

Путин изменил структуру правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Коммерсантъ 11:58
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