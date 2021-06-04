Суд арестовал обвиняемого в нападении с ножом на геев в Москве

Басманный суд Москвы арестовал объявленного ранее в розыск Антона Бережного, который обвиняется в нападении с ножом на Курском вокзале на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, один из которых скончался.