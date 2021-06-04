Андрей Белоусов назвал сенсацией вхождение Башкирии в ТОП-5 нацрейтинга инвестклимата АСИ
Башкортостан занял пятую строчку Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив прошлогодние показатели на четыре позиции.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов рывок Башкирии в Нацрейтинге инвестклимата АСИ назвал сенсацией.
Андрей Белоусов также положительно оценил практику создания института бизнес–шерифов в Башкортостане.
Все привыкли сравнивать Башкортостан и Татарстан. А сейчас вы практически сравнялись. Потому что разница в рейтинге – минимальная.Башинформ
Андрей Белоусов: Вхождение Башкирии в топ-5 по инвестклимату стало приятной неожиданностью
Газета Республика Башкортостан05:16
Башкирия произвела сенсацию, войдя в пятерку Нацрейтинга состояния инвестклимата
Молодежная газета (Уфа)04:48