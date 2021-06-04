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Андрей Белоусов назвал сенсацией вхождение Башкирии в ТОП-5 нацрейтинга инвестклимата АСИ

Башкортостан занял пятую строчку Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив прошлогодние показатели на четыре позиции.
ТАСС
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов рывок Башкирии в Нацрейтинге инвестклимата АСИ назвал сенсацией.
ТАСС
Андрей Белоусов также положительно оценил практику создания института бизнес–шерифов в Башкортостане.
Башинформ
В первую пятерку также вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области.
Башинформ
Андрей Белоусов
Все привыкли сравнивать Башкортостан и Татарстан. А сейчас вы практически сравнялись. Потому что разница в рейтинге – минимальная.Башинформ

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Андрей Белоусов назвал сенсацией вхождение Башкирии в ТОП-5 нацрейтинга инвестклимата АСИ

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Андрей Белоусов: Вхождение Башкирии в топ-5 по инвестклимату стало приятной неожиданностью

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Андрей Белоусов назвал выход Башкирии в ТОП-5 в рейтинге АСИ сенсацией

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Башкирия произвела сенсацию, войдя в пятерку Нацрейтинга состояния инвестклимата

Молодежная газета (Уфа)04:48

Андрей Белоусов назвал рывок Башкирии в Нацрейтинге инвестклимата АСИ сенсацией

Башинформ04:07
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