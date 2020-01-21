Политика

News.ruNews.ruАндрей Белоусов стал первым вице-премьером

Первым вице-премьером назначили помощника президента Андрея Белоусова, у которого ранее уже был опыт работы в правительстве на посту министра экономического развития. Российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января.
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Эксперт: назначение Белоусова знаменует новый этап экономической политики правительства

ТАСС15:59

Эксперт: Белоусов не станет гарантией успеха в экономике

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Российская газета12:08

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Московский Комсомолец12:06

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Парламентская газета12:06

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РЕН ТВ12:22
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