Политика
News.ruАндрей Белоусов стал первым вице-премьером
Первым вице-премьером назначили помощника президента Андрея Белоусова, у которого ранее уже был опыт работы в правительстве на посту министра экономического развития. Российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января.
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Общество
Защита Винника подала в ООН жалобу на Грецию из-за нарушения его прав
Руководитель группы адвокатов россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что защита подала в Организацию Объединенных Наций жалобу на Грецию в связи с нарушением прав человека и жестоким обращением, передает ТАСС.
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Политика
Вероника Скворцова может покинуть пост главы Минздрава
Вероника Скворцова возглавила Минздрав в 2012 году. До этого она работала заместителем министра здравоохранения и соцразвития.
Футбол
Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Форвард «Севильи» Хавьер Эрнандес продолжит карьеру в США. О переходе мексиканца объявил «Лос-Анджелес Гэлакси».
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло шести
В Госкомитете КНР сообщили, что в стране пневмонией нового типа заражены уже почти 300 человек.
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Datsun объявляет о начале продаж в России обновленной версии седана Datsun on-DO.
Общество
Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта
Минсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным.
Футбол
РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году
На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Здоровье
Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба
Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Государственной думы.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Политика
Путин подписал указ о количестве замов премьера РФ
У премьера Российской Федерации будет девять замов вместо десяти, следует из подписанного указа президента РФ Владимира Путина.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Общество
Новый мост на остров Русский начнут строить в 2021 году
Новый мост на остров Русский через остров Елены начнут строить в 2021 году.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
Объявлен новый состав правительства РФ
Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
Футбол
Кокорин выйдет в составе «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин впервые с октября 2018 года выйдет в стартовом составе клуба.
Хоккей
Овечкин не вошел в топ-5 лучших хоккеистов НХЛ по мнению игроков
За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги ("Харт Трофи") в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд") в 2017 и 2018.
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.
Политика
Президент назначил новых министров в Правительстве
Новый состав Правительства сформирован 21 января. Руководить Министерством культуры отныне будет глава департамента кино Ольга Любимова.