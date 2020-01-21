Политика

News.ruNews.ruАндрей Белоусов стал первым вице-премьером

Первым вице-премьером назначили помощника президента Андрея Белоусова, у которого ранее уже был опыт работы в правительстве на посту министра экономического развития. Российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января.
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Эксперт: назначение Белоусова знаменует новый этап экономической политики правительства

ТАСС15:59

Белоусов назначен первым вице-премьером

Парламентская газета12:06

Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов

Комсомольская правда12:42

Первым вице-премьером в новом правительстве стал Андрей Белоусов

Российская газета12:08

Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, «апологет госкапитализма»

Московский Комсомолец12:06

Эксперт: Белоусов не станет гарантией успеха в экономике

News.ru13:46

Андрей Белоусов становится первым заместителем главы правительства

REGNUM12:02
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:07, Ашберн
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Руководитель группы адвокатов россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что защита подала в Организацию Объединенных Наций жалобу на Грецию в связи с нарушением прав человека и жестоким обращением, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 16:26
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Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
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На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
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Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
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Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба

Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.
РИА Новости 20:00
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Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Государственной думы.
РИА Новости вчера в 08:21
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Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Политика

Путин подписал указ о количестве замов премьера РФ

У премьера Российской Федерации будет девять замов вместо десяти, следует из подписанного указа президента РФ Владимира Путина.
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Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
РБК 19:13
Общество

Новый мост на остров Русский начнут строить в 2021 году

Новый мост на остров Русский через остров Елены начнут строить в 2021 году.
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Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
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Объявлен новый состав правительства РФ

Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
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Кокорин выйдет в составе «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин впервые с октября 2018 года выйдет в стартовом составе клуба.
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За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги ("Харт Трофи") в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд") в 2017 и 2018.
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Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

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Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
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Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
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Новый состав Правительства сформирован 21 января. Руководить Министерством культуры отныне будет глава департамента кино Ольга Любимова.
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Игры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?

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