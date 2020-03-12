Экономика
ГлобалМСК.руАндрей Белоусов заявил о предотвращении «нервного поведения рынков»
Андрей Белоусов, первый вице-премьер страны, заявил о том, что федеральный Минфин и Банк России сумели предотвратить так называемое нервное поведение рынков, имевшее место 10 марта.
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Финансы
Курс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года.
Происшествия
Один из зараженных коронавирусом в Москве находится в реанимации
Один из зараженных коронавирусом в Москве находится в реанимации.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $33
Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляет $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»
Министерство обороны России заявило, что информация Турции об уничтожении восьми сирийских зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» не соответствуют действительности.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Политика
Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, «не любящими страну»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Здоровье
Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в ОАЭ. Среди инфицированных - один россиянин.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Экономика
Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения
Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Музыка
Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым
Экономика
Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания Путина
Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Экономика
Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
Авто
Datsun on-DO получил новую комплектацию
Комплектация Comfort стала доступна для седана Datsun on-DO в рестайлинговой версии.
Здоровье
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
Здоровье
В Польше вводят режим эпидемиологической угрозы
Режим эпидемиологической угрозы введут в Польше 12 марта, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
Армия и оружие
Зеленский предупредил о «надлежащем ответе» ВСУ на обстрелы в зоне ООС
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.