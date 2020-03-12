Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руАндрей Белоусов заявил о предотвращении «нервного поведения рынков»

Андрей Белоусов, первый вице-премьер страны, заявил о том, что федеральный Минфин и Банк России сумели предотвратить так называемое нервное поведение рынков, имевшее место 10 марта.
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Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

ТАСС11:03

Белоусов заявил о предотвращении «нервного поведения рынков»

RT на русском12:41

Андрей Белоусов заявил о предотвращении «нервного поведения рынков»

ГлобалМСК.ру14:11
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:02, Россия
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