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Финансы Курс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года.

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Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

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