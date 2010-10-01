Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер.

Сегодня, в четверг, 7 мая, губернатор Волгоградской области проводит заседание регионального оперативного штаба. Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.

Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 362

Финансы МВФ: странам с формирующимся рынком потребуется более $2,5 трлн на борьбу с коронавирусом В марте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что странам с формирующимся рынком необходимо $2,5 трлн финансовых средств на борьбу с коронавирусом.

Происшествия Один человек погиб в результате землетрясения в Иране Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.

Политика Саакашвили назвал свое назначение «неординарным шагом» Зеленского РИА Новости Бывший президент Грузии и экс - губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был назначен на Украине на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал свое назначение "неординарным шагом" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Футбол Дель Пьеро прокомментировал решение Бундеслиги возобновить сезон Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о возобновлении сезона-2019/2020 в чемпионате Германии.

Общество Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным. 2

Экономика Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». 47

Шоу-бизнес Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,4K

Общество Власти Москвы продлили режим самоизоляции до июня Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая. Об этом он сообщил на своем сайте. 53

Экономика Назван самый обедневший человек мира Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. 66

Футбол Копенгаген подтвердил, что готов провести Евро-2020 Пресс-служба Датского футбольного союза подтвердила, что Копенгаген готов провести игры Евро-2020 в 2021 году.

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. 885

Энергетика Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. 4

Политика Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2» Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio. 2

Киберспорт Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.

Общество Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице. 1,6K

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 601

Здоровье Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин Китайские исследователи обнаружили коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени инфицированных мужчин, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале JAMA Network Open.

Авто Рассекречен интерьер нового Haval H5 Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях. 8

Политика Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента "Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК. 1