Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер.

Сегодня, в четверг, 7 мая, губернатор Волгоградской области проводит заседание регионального оперативного штаба. Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.

Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам

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Футбол Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом Москва, 7 мая 2020, 12:27 — REGNUM Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун госпитализирован с заражением коронавирусом. 368

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