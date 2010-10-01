Общество
ИА Городские вести. ВолгоградАндрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Сегодня, в четверг, 7 мая, губернатор Волгоградской области проводит заседание регионального оперативного штаба. Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
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Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер.
— Андрей Бочаров, российский военный деятельМой Брянск 12:55
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Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Общество
СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова
Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах.
РИА Новости 18:47
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Футбол
«Зенит» предложил Семаку новый контракт с зарплатой 1,8 млн евро
Источник отмечает, что "Зенит" предлагает специалисту зарплату 1,8 млн евро, а с учётом бонусов сумма может достичь 2 млн.
Sport.ru 16:59
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
Футбол
Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом
Москва, 7 мая 2020, 12:27 — REGNUM Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун госпитализирован с заражением коронавирусом.
REGNUM 05:27
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 20:47
Хоккей
«Авангард» заключил контракт с 19-летним нападающим Казаковым
«Авангард» на официальном сайте объявил о заключении двустороннего контракта с нападающим Кириллом Казаковым.
Sport24.ru 11:36
Общество
Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском 05:51
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Происшествия
На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
Здоровье
17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
Общество
МВФ предложил Украине новую краткосрочную кредитную программу
Минфин Украины сообщает, что Мировой валютный фонд (МВФ) в связи с пандемией коронавируса и общей экономической неопределенностью предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by (кредит для определенных, согласованных с МВФ целей; банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует её частично или полностью прим — «Ленты.ру»).
Lenta.ru 15:37
Наука
Бактерии оказались способны расти в атмосфере чистого водорода
Naked Science 05 мая в 06:00
Общество
Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть
Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Технологии
В Поронайске снова пытаются построить пункт связи с космосом
Дирекция космодрома "Восточный" решила предпринять четвертую попытку запустить строительство трассового измерительного пункта "Сахалин" в Поронайске.
Сахалин.Инфо 20:29
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика
Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.
RT на русском 20:32
Киберспорт
Solo: «Топ-1 СНГ – бесполезный ярлык в нынешних реалиях»
Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в Открытом письме на Sports.ru рассказал о состоянии команды.
Cyber.sports.ru 16:10
Политика
В Польше отменили выборы президента из-за коронавируса
Государственный избирательный комитет Польши (ГИКП) объявил, что из-за коронавируса запланированные на 10 мая выборы президента не состоятся.
Lenta.ru 17:51
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10