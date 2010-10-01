Общество

ИА Городские вести. ВолгоградИА Городские вести. ВолгоградАндрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам

Сегодня, в четверг, 7 мая, губернатор Волгоградской области проводит заседание регионального оперативного штаба. Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
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Андрей Бочаров
Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер.
— Андрей Бочаров, российский военный деятельМой Брянск 12:55

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Андрей Иванович Бочаров
Российский военный деятель
Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014; депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов; заместитель губернатора Брянской области; член Госсовета России. Герой Российской Федерации; член Президиума Государственного совета Российской Федерации.
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