Общество
ИА Городские вести. ВолгоградАндрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Сегодня, в четверг, 7 мая, губернатор Волгоградской области проводит заседание регионального оперативного штаба. Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
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Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер.
— Андрей Бочаров, российский военный деятельМой Брянск 12:55
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Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК 05:11
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3
Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Общество
Собянин: Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений
Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 06:19
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Футбол
«Ювентус» предложил 40 миллионов евро за Жоржиньо
Sport.ru 05:14
Политика
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента
"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН 10:19
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Общество
Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина
В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
Политика
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США.
РИА Новости 16:12
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российских границ
Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Экономика
Россияне в самоизоляции перешли на более дешевые продукты
Как пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли, покупатели из-за сокращения своих доходов выбирают более дешевые продукты в одной и той же товарной группе.
Аргументы и Факты вчера в 21:51