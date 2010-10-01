Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер.

Сегодня, в четверг, 7 мая, губернатор Волгоградской области проводит заседание регионального оперативного штаба. Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.

Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам

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