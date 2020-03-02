Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАндрей Бокарев вошел в операторский бизнес

Компания намерена в приоритетном порядке развивать азиатское направление. Совладелец «Трансмашхолдинга», УГМК, «Кузбассразрезугля», ЦППК и «Европейской медиагруппы» Андрей Бокарев купил 25% в капитале ООО «Модум-Транс».
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Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Артема Чайки

РБК05:46

Андрей Бокарев вошел в операторский бизнес

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Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

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Министр спорта Чувашии отправлен в отставку

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Богаратова Михаила Викторовича от исполнения обязанностей министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.
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Ветераны конфликта в Приднестровье штурмовали правительство Молдавии

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Глава компании Aurus, которая производит автомобили представительского класса, сообщил, что компания получила уже более 700 заявок.
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Андрей Рэмович Бокарев
Предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“», член Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс». Президент федерации фристайла России.
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Артём Юрьевич Чайка
Российский предприниматель. Единственный владелец «Нерудной компании Бердяуш», которая поставляет щебень для РЖД и фирмы «Сибирский элемент - Рента-К», занимающейся добычей песка в Калужской области.
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