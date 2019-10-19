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Спорт уик-эндСпорт уик-эндАндрей ЧЕРВИЧЕНКО: У команды Карпина в Петербурге есть все шансы на победу

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Смотрите: и «Спартак» чуть не получил от команды Валерия Карпина, а должен был проигрывать, и ЦСКА едва не оказался разгромлен. А еще была выездная победа над "Локомотивом", так что примеров того, как ростовчане могут удачно играть в гостях достаточно.
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Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: У команды Карпина в Петербурге есть все шансы на победу

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