Смотрите: и «Спартак» чуть не получил от команды Валерия Карпина, а должен был проигрывать, и ЦСКА едва не оказался разгромлен. А еще была выездная победа над "Локомотивом", так что примеров того, как ростовчане могут удачно играть в гостях достаточно.

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: У команды Карпина в Петербурге есть все шансы на победу

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