Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

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