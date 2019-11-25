Культура
РИА НовостиАндрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости, певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, расплакавшись в эфире украинского телеканала СТБ, покинул шоу "Х-фактор", где выполнял роль наставника.Инфорос01:05
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