Культура

РИА НовостиРИА НовостиАндрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
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Как сообщает РИА Новости, певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, расплакавшись в эфире украинского телеканала СТБ, покинул шоу "Х-фактор
", где выполнял роль наставника.
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