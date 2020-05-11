Коронавирус
Sports.ruАндрей Федун: «Леонид идет на поправку. Ничего критичного»
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун сообщил о самочувствии брата Леонида, владельца клуба. 64-летний Федун был госпитализирован 7 мая из-за заражения коронавирусной инфекцией.
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Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.ТАСС Спорт07:49
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Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
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В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
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Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
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В Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично сообщил, что он переболел коронавирусом.
Вестник СЗФО 07:57
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На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
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В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
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