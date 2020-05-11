Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.

с чего всё началось

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун сообщил о самочувствии брата Леонида, владельца клуба. 64-летний Федун был госпитализирован 7 мая из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Андрей Федун: «Леонид идет на поправку. Ничего критичного»

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