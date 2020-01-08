Поступила информация о том, что звезда девяностых не выступал на сцене из-за проблем со здоровьем, но сейчас он накопил достаточно творческого материала и собирается снова выступать. О том, что Губин планирует вернуться на сцену, говорили его друзья и коллеги.

Политика Путин и Эрдоган назвали убийство Сулеймани рискованным для США Во время выступления российский и турецкий лидеры заявили, что убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе являются рискованными и неправомерными.

Армия и оружие Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.

Политика Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.

Космос Спрятанный за Луной спутник превратился в телескоп Нидерландско-китайский прибор исследования низких частот (NCLE) размещен на китайском спутнике связи Queqiao, который был запущен в рамках миссии Chang'e 4 — китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства с луноходом «Юйту-2» на борту.

Политика Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Армия и оружие Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.

Гаджеты AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.

Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

Происшествия В Оттаве произошла массовая стрельба В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

Фигурное катание Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.

Армия и оружие На вооружение Сухопутных войск ВС России поступят БМП-2 с тульским «Бережком» Как уже сообщал «Молодой коммунар», еще в конце ноября прошлого года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что серийное производство боевой машины пехоты БМП-2М с максимальным вооружением начнется в ближайшее время.