Шоу-бизнес

Что происходитЧто происходитАндрей Губин отказался вернуться на сцену

Поступила информация о том, что звезда девяностых не выступал на сцене из-за проблем со здоровьем, но сейчас он накопил достаточно творческого материала и собирается снова выступать. О том, что Губин планирует вернуться на сцену, говорили его друзья и коллеги.
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«Не знаю, зачем он это сказал»: тяжелобольной Губин сделал важное заявление

7Дней.ру07:10

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

Экспресс газетавчера в 22:00

«Никогда не вернусь на сцену»: Губин опроверг слухи, что снова будет выступать

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Андрей Губин: «Выступать не хочу»

StarHit.ru05:00

Тяжелобольной Андрей Губин сделал важное заявление

Дни.ру03:27

Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

Bimru.ru03:17

Андрей Губин опроверг информацию о своем возвращении на сцену

Вокруг ТВ06:13
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ЕС считает незаконным меморандум Триполи и Анкары

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что меморандум о взаимопонимании между Триполи и Анкарой не соответствует международному морскому праву.
iReactor 11:21
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Путин и Эрдоган назвали убийство Сулеймани рискованным для США

Во время выступления российский и турецкий лидеры заявили, что убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе являются рискованными и неправомерными.
iReactor 10:07
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российская газета вчера в 11:24
Армия и оружие

Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана

Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.
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Происшествия

В Тюмени сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену

REGNUM 00:49
Политика

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам

На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
Rambler News Service 11:44
Общество

Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

Российская газета 09:06
Общество

Люди несут цветы к посольству Украины в Москве

Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
МИР 24 06:37
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Космос

Спрятанный за Луной спутник превратился в телескоп

Нидерландско-китайский прибор исследования низких частот (NCLE) размещен на китайском спутнике связи Queqiao, который был запущен в рамках миссии Chang'e 4 — китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства с луноходом «Юйту-2» на борту.
Популярная механика 04 января в 19:01
Политика

Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Взгляд.ру 11:35
Армия и оружие

Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Lenta.ru вчера в 20:15
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AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
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Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Хоккей

КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби

В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Вести.Ru 11:25
Происшествия

В Оттаве произошла массовая стрельба

В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
BFM.ru 11:17
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
Фигурное катание

Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр

Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
РИА Новости 10:57
Армия и оружие

На вооружение Сухопутных войск ВС России поступят БМП-2 с тульским «Бережком»

Как уже сообщал «Молодой коммунар», еще в конце ноября прошлого года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что серийное производство боевой машины пехоты БМП-2М с максимальным вооружением начнется в ближайшее время.
Молодой коммунар 05 января в 14:25
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»

На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
OAnews вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выразил соболезнования Украине

Bimru.ru 05:16
Политика

Украинский самолет мог быть сбит ракетой

Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Журналистская правда 11:05
Футбол

В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» опубликовал заявление относительно разрыва контракта с экс-капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном.
RT на русском 08:03
Финансы

Курсы валют на сегодня, 6 января 2020 года

Вчера давали за доллар 61.91 руб, что было меньше на 0 руб .
СаратовБизнесКонсалтинг 05 января в 16:23
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
BFM.ru 10:20
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Политика

Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном

Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а РФ и Европе отказаться от действующей.
ТАСС 11:37
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Советский и российский эстрадный поп-музыкант, певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, музыкальный продюсер. Сценический псевдоним - «Андрей Губин».
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