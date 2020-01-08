Шоу-бизнес
Что происходитАндрей Губин отказался вернуться на сцену
Поступила информация о том, что звезда девяностых не выступал на сцене из-за проблем со здоровьем, но сейчас он накопил достаточно творческого материала и собирается снова выступать. О том, что Губин планирует вернуться на сцену, говорили его друзья и коллеги.
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Армия и оружие
ЕС считает незаконным меморандум Триполи и Анкары
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что меморандум о взаимопонимании между Триполи и Анкарой не соответствует международному морскому праву.
Политика
Путин и Эрдоган назвали убийство Сулеймани рискованным для США
Во время выступления российский и турецкий лидеры заявили, что убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе являются рискованными и неправомерными.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Армия и оружие
Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана
Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.
Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам
На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Общество
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Космос
Спрятанный за Луной спутник превратился в телескоп
Нидерландско-китайский прибор исследования низких частот (NCLE) размещен на китайском спутнике связи Queqiao, который был запущен в рамках миссии Chang'e 4 — китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства с луноходом «Юйту-2» на борту.
Политика
Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Армия и оружие
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Хоккей
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби
В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Армия и оружие
На вооружение Сухопутных войск ВС России поступят БМП-2 с тульским «Бережком»
Как уже сообщал «Молодой коммунар», еще в конце ноября прошлого года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что серийное производство боевой машины пехоты БМП-2М с максимальным вооружением начнется в ближайшее время.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выразил соболезнования Украине
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Футбол
В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» опубликовал заявление относительно разрыва контракта с экс-капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 6 января 2020 года
Вчера давали за доллар 61.91 руб, что было меньше на 0 руб .
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Политика
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а РФ и Европе отказаться от действующей.