Шоу-бизнес

Аргументы и Факты - УфаАргументы и Факты - УфаАндрей Губин не вернется на сцену

Певец Андрей Губин, которому прочили скорое возвращение на сцену, не будет больше выступать, об этом пишет издание «Экспресс-газета». В декабре 2019 года аранжировщик Тарас Ващишин опубликовал снимок с певцом.
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Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену В конце 2019 года аранжировщик Тарас Ващишин сделал громкое заявление: секс-символ 90-х Андрей Губин скоро вернется на сцену с большим концертом.
Экспресс газетавчера в 22:00

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«Не знаю, зачем он это сказал»: тяжелобольной Губин сделал важное заявление

7Дней.ру07:10

Андрей Губин опроверг информацию о своем возвращении на сцену

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Дни.ру03:27

Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

Bimru.ru03:17

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

Экспресс газетавчера в 22:00
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Происшествия

Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

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42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

A post shared by Ольга Орлова (@ olgaorlova1311) on Jan 6, 2020 at 4:10am PST Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы "Блестящие" держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.
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Политика

Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран

Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
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В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Политика

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Интерфакс 07:05
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

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Дни24 вчера в 11:26
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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Общество

Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии

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Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Пассажиры поезда Петербург — Архангельск эвакуировали ночью, 8 января из поезда. Всему виной анонимный звонок о бомбе.
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