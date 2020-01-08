Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену В конце 2019 года аранжировщик Тарас Ващишин сделал громкое заявление: секс-символ 90-х Андрей Губин скоро вернется на сцену с большим концертом.

с чего всё началось

Певец Андрей Губин, которому прочили скорое возвращение на сцену, не будет больше выступать, об этом пишет издание «Экспресс-газета». В декабре 2019 года аранжировщик Тарас Ващишин опубликовал снимок с певцом.

Андрей Губин не вернется на сцену

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