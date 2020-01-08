Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuАндрей Губин отказался возвращаться на сцену

Поп-исполнитель Андрей Губин опроверг распространенную продюсером Тарасом Ващишиным информацию о том, что он якобы возвращается в шоу-бизнес. Губин отказывает продюсерам и концертным директорам, предлагающим ему сотрудничество.
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Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену В конце 2019 года аранжировщик Тарас Ващишин сделал громкое заявление: секс-символ 90-х Андрей Губин скоро вернется на сцену с большим концертом.
Экспресс газетавчера в 22:00

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«Не знаю, зачем он это сказал»: тяжелобольной Губин сделал важное заявление

7Дней.ру07:10

Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

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«Никогда не вернусь на сцену»: Губин опроверг слухи, что снова будет выступать

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Андрей Губин опроверг информацию о своем возвращении на сцену

Вокруг ТВ06:13

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

Экспресс газетавчера в 22:00
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Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

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Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

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Lenta.ru вчера в 20:15
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Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
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Тайсон Фьюри назвал Усика «бомжом»

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри критически высказался в адрес главы Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарселя.
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Toyota построит в Японии город будущего

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Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
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Газета.Ru 08:43
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск.
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Происшествия

Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения

Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
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Армия и оружие

НМ ДНР: Украинские боевики два раза открыли огонь по территории ДНР

За прошедшие сутки украинские силовики два раза открывали огонь по районам населенных пунктов ДНР.
Новостной фронт 07:31
Общество

В Омске детям подарили конфеты с Путиным

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Политика

Песков опроверг связь визита Меркель в РФ с убийством Сулеймани

Убийство Сулеймани не является причиной предстоящего визита в РФ Меркель, — приводит словам Пескова агентство ТАСС.
iReactor 08:34
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Смартфон с цветным отражающим экраном представлен публике

Первый смартфон с цветным дисплеем по технологии электронных чернил (E Ink) представлен на выставке Consumer Electronic Show 2020 в Лас-Вегасе (США), сообщает сайт ixbt.com 8 января.
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Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 через восемь дней

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
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Армия и оружие

Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах

Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.
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Происшествия

Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

Вести.Ru 06 января в 06:01
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Назван правильный способ заварки чая

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Sony представил свой первый электромобиль

Свое изобретение Sony назвал Vision-S. Четырехместный электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 сек. Максимальная скорость − 240 км/ч.
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Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

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В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
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«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
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В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

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Советский и российский эстрадный поп-музыкант, певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, музыкальный продюсер. Сценический псевдоним - «Андрей Губин».
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