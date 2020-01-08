Шоу-бизнес
Газета.RuАндрей Губин отказался возвращаться на сцену
Поп-исполнитель Андрей Губин опроверг распространенную продюсером Тарасом Ващишиным информацию о том, что он якобы возвращается в шоу-бизнес. Губин отказывает продюсерам и концертным директорам, предлагающим ему сотрудничество.
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с чего всё началось
Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену В конце 2019 года аранжировщик Тарас Ващишин сделал громкое заявление: секс-символ 90-х Андрей Губин скоро вернется на сцену с большим концертом.Экспресс газетавчера в 22:00
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