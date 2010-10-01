Лига чемпионов
Sportbox.RUАндрей Кобелев: «В Европе футболистов отбирают, а в РПЛ — набирают»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отметил низкий уровень общей скорости игры в матчах чемпионат России.
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Андрей Кобелев: «Филипп все делает на месте, без скорости, в обороне не участвует»
Спорт-Экспрессвчера в 20:30
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