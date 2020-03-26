Политика
BFM.ruАндрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Ранее Липов занимал пост главы управления президента по развитию IT и связи. В субботу президент РФ освободил его от этой должности. Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
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Здоровье
Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, инфекция в России будет расти в арифметической, а затем в геометрической прогрессии.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Здоровье
Алексей Островский: Меры, которые мы принимаем сегодня крайне необходимые, чтобы поставить заслон вирусу
Губернатор Алексей Островский обратился к жителям Смоленской в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.
Культура
Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий умер
Польский композитор Кшиштов Пендерецкий умер, об этом сообщила семья композитора, 29 марта передает еженедельная газета Wprost.
Общество
Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
Общество
Кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за COVID-19
Кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Названы подмосковные города, жители которых заразились коронавирусом
Озвучены подмосковные города, жители которых заразились коронавирусом COVID-2019.
Общество
Власти Уфы разогнали жаривших в парке шашлык жителей
В Уфе сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами разогнали проигнорировавших просьбу о соблюдении изоляции местных жителей с территории парка.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Игры
Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС
Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.
Политика
Образован президиум правительства РФ
Решения на президиуме принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства.
Общество
Спецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев
Утром в воскресенье, 29 марта, в Киев прибыл спецпоезд, на котором из Москвы вывезли граждан Украины.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Политика
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Общество
Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек
Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался в Псковской области, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Экономика
СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.