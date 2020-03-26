Политика

BFM.ruBFM.ruАндрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Ранее Липов занимал пост главы управления президента по развитию IT и связи. В субботу президент РФ освободил его от этой должности. Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
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Андрей Липов возглавил Роскомнадзор

РИА Новости09:42

Что известно о новом руководителе Роскомнадзора

ТАСС09:39

Мишустин назначил главой Роскомнадзора куратора закона о суверенном интернете

74.ru09:20

Главой Роскомнадзора стал экс-сотрудник администрации президента

РБК09:19

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

BFM.ru09:15

Мишустин назначил Липова главой Роскомнадзора

RT на русском09:08

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Москва 2409:27
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Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, инфекция в России будет расти в арифметической, а затем в геометрической прогрессии.
ToDay News Ufa вчера в 07:31
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Здоровье

Алексей Островский: Меры, которые мы принимаем сегодня крайне необходимые, чтобы поставить заслон вирусу

Губернатор Алексей Островский обратился к жителям Смоленской в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.
SmolDaily 09:35
Культура

Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий умер

Польский композитор Кшиштов Пендерецкий умер, об этом сообщила семья композитора, 29 марта передает еженедельная газета Wprost.
Красная весна 03:20
Общество

Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
РБК 07:46
Общество

Кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за COVID-19

Кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом.
Известия вчера в 09:47
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Названы подмосковные города, жители которых заразились коронавирусом

Озвучены подмосковные города, жители которых заразились коронавирусом COVID-2019.
Evo-rus.com 26 марта в 11:19
Общество

Власти Уфы разогнали жаривших в парке шашлык жителей

В Уфе сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами разогнали проигнорировавших просьбу о соблюдении изоляции местных жителей с территории парка.
Газета.Ru 10:38
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Игры

Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС

Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 03:02
Политика

Образован президиум правительства РФ

Решения на президиуме принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства.
Российская газета 03:33
Общество

Спецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев

Утром в воскресенье, 29 марта, в Киев прибыл спецпоезд, на котором из Москвы вывезли граждан Украины.
Московский Комсомолец 03:04
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan вчера в 04:27
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru 06:35
Общество

Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек

Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался в Псковской области, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
РИА Новости 10:33
Общество

В Москве используют «громкую связь» для призыва оставаться дома

Газета.Ru 08:25
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Экономика

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
RT на русском 10:25
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 27 марта в 09:49
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Общество

Свердловчанка, вернувшаяся из Таиланда, избежала карантина

URA.Ru 05:40
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, генеральный директор акционерного общества «Газпром-Медиа Холдинг». Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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