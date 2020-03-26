Политика
BFM.ruАндрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Ранее Липов занимал пост главы управления президента по развитию IT и связи. В субботу президент РФ освободил его от этой должности. Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
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Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Происшествия
В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море
Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
Религия
Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как приблизить конец эпидемии коронавируса
Доктор уверен, что сам по себе коронавирус остановится, когда заболевших будет 70% от всей численности вида.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Китай остановил распространение коронавируса на территории страны
Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.
Общество
Роспотребнадзор рекомендует москвичам не водить детей на улицу
Московское управление Роспотребнадзора рекомендует жителям столицы не гулять с детьми на площадках, в парках и дворах из-за распространения опасного вируса.
Общество
В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Общество
Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно
Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Умер бывший глава Мосгоризбиркома Горбунов
Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Культура
Телеканалы объединились в заботе о зрителях
Эфирные телеканалы крупнейших российских медиахолдингов стали частью масштабной акции #оставайсядома.
Общество
Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию
Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
В послании Ванги обнаружили упоминание о лекарстве против коронавируса
Недавно в одном из интервью, которое давала Ванга, было найдено упоминание о болезни, которая может прийти из Китая.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
От коронавируса в Италии за сутки скончались 756 человек
В Италии от коронавируса за прошедшие сутки скончались 756 человек. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 возросло до 10 779-ти.
Общество
За нарушение карантина в России могут штрафовать на 300 тысяч рублей
Если нарушение карантина приведет "к причинению вреда здоровью человека", максимальная сумма штрафа — 300 тысяч рублей.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Здоровье
В России представили лекарство от коронавируса
Игры
Оригинальная версия NieR станет доступна на PS4, Xbox One и РС
Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования
Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.