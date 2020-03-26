Политика

BFM.ruBFM.ruАндрей Липов назначен главой Роскомнадзора

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Ранее Липов занимал пост главы управления президента по развитию IT и связи. В субботу президент РФ освободил его от этой должности. Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, генеральный директор акционерного общества «Газпром-Медиа Холдинг». Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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