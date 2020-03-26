Ранее Липов занимал пост главы управления президента по развитию IT и связи. В субботу президент РФ освободил его от этой должности. Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

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Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Общество В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.

Культура Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.