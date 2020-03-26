Политика

BFM.ruBFM.ruАндрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Ранее Липов занимал пост главы управления президента по развитию IT и связи. В субботу президент РФ освободил его от этой должности. Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
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Андрей Липов возглавил Роскомнадзор

РИА Новости09:42

Что известно о новом руководителе Роскомнадзора

ТАСС09:39

Мишустин назначил главой Роскомнадзора куратора закона о суверенном интернете

74.ru09:20

Главой Роскомнадзора стал экс-сотрудник администрации президента

РБК09:19

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

BFM.ru09:15

Мишустин назначил Липова главой Роскомнадзора

RT на русском09:08

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Москва 2409:27
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Авто

Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель

Car.ru 11:44
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В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
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Губернатор обратился к смолянам в связи с коронавирусом

Глава региона призвал всех позаботиться о себе и близких и с пониманием отнестись к карантинным мерам Губернатор Смоленской области Алексей Островский в связи с тем, что в регионе выявлен первый случай заражения коронавирусом, обратился к смолянам с призывом позаботиться о себе и близких и с просьбой отнестись к карантинным мерам с пониманием.
Главная Тема 11:41
Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
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Сонг пожалуется в ФИФА на «Сьон» из-за расторжения контракта

Швейцарский клуб расторг контракты с девятью игроками, которые не пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса.
Sports.ru 08:17
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan вчера в 04:27
Игры

В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2

Компания Google запустили раздачу игр. На этот раз компания раздает пользователям Monument Valley 2 для Android устройств.
Megaobzor.com вчера в 21:56
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1

В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
RuNews24.ru вчера в 15:38
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста 07:17
Общество

В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.
Вечерние Ведомости вчера в 07:25
Общество

В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан

Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.
News.ru 10:41
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Здоровье

В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом

Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 11:55
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 27 марта в 04:28
Футбол

«Реал» потребовал от «Манчестер Юнайтед» 500 млн евро за Вальверде

Мадридский клуб ответил, что отпустит игрока только в случае выплаты суммы выкупа по контракту, которая составляет 500 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 11:30
Культура

Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Армия и оружие

Турция атаковала американскую колонну с бронетехникой в Сирии

Discover24 12:08
Общество

В Саратовской области подтвердили два новых случая коронавируса

Врачи подтвердили лабораторно два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
Московский Комсомолец 11:11
Общество

Губерниев нецензурно раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

В интервью «СЭ» Резцова заявила, что не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 10:10
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, генеральный директор акционерного общества «Газпром-Медиа Холдинг». Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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