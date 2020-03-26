Политика
BFM.ruАндрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Ранее Липов занимал пост главы управления президента по развитию IT и связи. В субботу президент РФ освободил его от этой должности. Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
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Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Здоровье
Губернатор обратился к смолянам в связи с коронавирусом
Глава региона призвал всех позаботиться о себе и близких и с пониманием отнестись к карантинным мерам Губернатор Смоленской области Алексей Островский в связи с тем, что в регионе выявлен первый случай заражения коронавирусом, обратился к смолянам с призывом позаботиться о себе и близких и с просьбой отнестись к карантинным мерам с пониманием.
Общество
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Футбол
Сонг пожалуется в ФИФА на «Сьон» из-за расторжения контракта
Швейцарский клуб расторг контракты с девятью игроками, которые не пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Игры
В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2
Компания Google запустили раздачу игр. На этот раз компания раздает пользователям Monument Valley 2 для Android устройств.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1
В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Общество
В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.
Общество
В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан
Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Здоровье
В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом
Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Футбол
«Реал» потребовал от «Манчестер Юнайтед» 500 млн евро за Вальверде
Мадридский клуб ответил, что отпустит игрока только в случае выплаты суммы выкупа по контракту, которая составляет 500 миллионов евро.
Культура
Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался
Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Саратовской области подтвердили два новых случая коронавируса
Врачи подтвердили лабораторно два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
Общество
Губерниев нецензурно раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина
В интервью «СЭ» Резцова заявила, что не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.