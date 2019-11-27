Футбол
Петербургский дневникАндрей Лунев вернется на поле только в следующем году
Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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Гендиректор «Зенита» рассказал, когда Андрей Лунев сможет выйти на поле
Телеканал Санкт-Петербург09:18
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