Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году

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