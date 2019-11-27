Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникАндрей Лунев вернется на поле только в следующем году

Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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Александр Медведев: Дисциплинарные санкции к Луневу – это полная ерунда. Он травмирован

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Медведев опроверг данные о дисциплинарных санкциях к Луневу

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Медведев: «Дисциплинарные санкции к Луневу – полная ерунда. Он проходит реабилитацию»

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Медведев: дисциплинарные санкции к Лунёву — ерунда, он сыграет в следующем году

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Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году

Петербургский дневник08:51

Вратарь «Зенита» Лунев не выходит на поле из-за проблем с дисциплиной

Мойка78вчера в 07:40

Гендиректор «Зенита» рассказал, когда Андрей Лунев сможет выйти на поле

Телеканал Санкт-Петербург09:18
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:01, Ашберн
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

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Завтра для No Man’s Sky выйдет следующее крупное обновление — «Синтез»

Hello Games не собирается останавливаться на достигнутом: не успело в августе отгреметь крупнейшее обновление для No Man's Sky под названием BEYOND, как разработчики уже представили следующий апдейт — «Синтез».
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Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
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Биатлонистка Ирина Старых может выступить как на этапах Кубка мира, так и на чемпионате мира или Европы, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
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Ходжсон: Чалов проявил бы себя в «Кристал Пэлас» не хуже, чем в ЦСКА

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал, что прошлым летом лондонский клуб действительно интересовался нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
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В WhatsApp появится автоматическое удаление сообщений

В мессенджере WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через заданный период времени, сообщает во вторник издание WABetaInfo.
DP.RU вчера в 02:54
Общество

В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
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Авто

Введен ГОСТ для классических автомобилей

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
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Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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Армия и оружие

Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к необходимости решения ряда «прорывных задач».
Lenta.ru 04:25
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Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
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Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Газета.Ru 01:28
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Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
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В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM вчера в 01:31
Футбол

Назван футболист, который получил награду Golden Boy-2019

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Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95

Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
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Фигурное катание

Туктамышева показала четверной прыжок

Российския фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как прыгает четверной прыжок. «Все ты можешь» – подписала публикацию Елизавета.
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Футболист «Тамбова» Обухов признан лучшим игроком ноября в РПЛ

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Общество

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
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Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации

Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
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Билялетдинов не спешит заканчивать тренерскую карьеру

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Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
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Бывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

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Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
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