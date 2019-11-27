Футбол
Петербургский дневникАндрей Лунев вернется на поле только в следующем году
Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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Гендиректор «Зенита» рассказал, когда Андрей Лунев сможет выйти на поле
Телеканал Санкт-Петербург09:18
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Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
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Происшествия
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В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Политика
Медведев подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Здоровье
Росздравнадзор проверит лекобеспечение пациентов с муковисцидозом
Муковисцидоз входит в программу «12 высокозатратных нозологий», но в лекарственный перечень программы включен лишь препарат дорназа альфа, который в 2019 году Минздрав закупил на 1,3 млрд рублей.
Общество
Владимир Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Петербурге
Во второй половине дня в среду, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Петербург открыл памятник писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Политика
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа решил дать советы главе Украины Владимиру Зеленскому перед встречей лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже.
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Обновленный Renault Sandero Stepway появится в 2020 году
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Транспорт
В Петербурге начались пробки из-за приезда Путина
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На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
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Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
Здоровье
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Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.