Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникАндрей Лунев вернется на поле только в следующем году

Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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Гендиректор «Зенита» назвал причину отсутствия Лунева в заявке команды

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Медведев: «Дисциплинарные санкции к Луневу – полная ерунда. Он проходит реабилитацию»

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Медведев: дисциплинарные санкции к Лунёву — ерунда, он сыграет в следующем году

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Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году

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Вратарь «Зенита» Лунев не выходит на поле из-за проблем с дисциплиной

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Гендиректор «Зенита» рассказал, когда Андрей Лунев сможет выйти на поле

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

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Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
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Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
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Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

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Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
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Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

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Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

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Газета.Ru 07:44
Армия и оружие

Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
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В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Lenta.ru 08:11
Политика

Медведев подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года.
РИА Новости 09:56
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
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Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года

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Общество

Владимир Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Петербурге

Во второй половине дня в среду, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Петербург открыл памятник писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте.
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Экс-жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей

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Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
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Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа решил дать советы главе Украины Владимиру Зеленскому перед встречей лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже.
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Как сообщает издание speedme.ru, новый Sandero Stepway, скорее всего, выберет электрифицированный маршрут с 1,6-литровым безнаддувным двигателем с мягкой гибридной технологией суммарной мощностью 140 л.с. Следующее поколение Sandero дебютирует летом 2020 года, а публичная презентация состоится на автосалоне в Париже в том же году, где к нему присоединится новый Logan.
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В Петербурге начались пробки из-за приезда Путина

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На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
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Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат

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Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
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Российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и национальной сборной России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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