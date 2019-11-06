Общество

РБКРБКАндрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

В программе, которая опубликована на YouTube-канале Собчак, Малахов заявил, что, по его данным, больше получали только Владимир Познер и Иван Ургант. По словам Малахова, сейчас он получает аналогичную зарплату на «России 1», где ведет собственное ток-шоу.
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Малахов раскрыл свою зарплату на «Первом канале»

URA.Ru11:06

Андрей Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале

Взгляд.ру10:31

Андрей Малахов: На Первом канале мне платили $50 000. Познер и Ургант получали больше

Комсомольская правда09:27

Малахов раскрыл свои зарплаты

News.ru09:55

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК09:48

Меньше Урганта и Познера. Малахов рассказал о зарплате на Первом канале

REGNUM10:27

Малахов раскрыл свои заработки на Первом канале

Lenta.ru09:16
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Сколько Малахов «заколачивал» на Первом канале

Вести.UZ09:26
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:52, Вашингтон
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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