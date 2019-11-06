Общество

РБКРБКАндрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

В программе, которая опубликована на YouTube-канале Собчак, Малахов заявил, что, по его данным, больше получали только Владимир Познер и Иван Ургант. По словам Малахова, сейчас он получает аналогичную зарплату на «России 1», где ведет собственное ток-шоу.
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Малахов раскрыл свою зарплату на «Первом канале»

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Сколько Малахов «заколачивал» на Первом канале

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Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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