В программе, которая опубликована на YouTube-канале Собчак, Малахов заявил, что, по его данным, больше получали только Владимир Познер и Иван Ургант. По словам Малахова, сейчас он получает аналогичную зарплату на «России 1», где ведет собственное ток-шоу.

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

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