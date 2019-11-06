Общество
РБКАндрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»
В программе, которая опубликована на YouTube-канале Собчак, Малахов заявил, что, по его данным, больше получали только Владимир Познер и Иван Ургант. По словам Малахова, сейчас он получает аналогичную зарплату на «России 1», где ведет собственное ток-шоу.
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Андрей Малахов: На Первом канале мне платили $50 000. Познер и Ургант получали больше
Комсомольская правда09:27
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