На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции. По оценкам «МБХ-медиа», на площадь пришли несколько сотен человек, среди них политик Юлия Галямина, муниципальный депутат Илья Азар и журналист Андрей Малахов.

Андрей Малахов принял участие в акции против поправок в Конституцию

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