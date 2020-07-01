Общество
ВедомостиАндрей Малахов принял участие в акции против поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции. По оценкам «МБХ-медиа», на площадь пришли несколько сотен человек, среди них политик Юлия Галямина, муниципальный депутат Илья Азар и журналист Андрей Малахов.
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Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Футбол
СМИ: Сёмина хотят пригласить в «Арсенал»
Руководство тульского футбольного клуба «Арсенал» контактировало с бывшим главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым по вопросу его возможного назначения новым наставником команды.
RT на русском 12:51
Общество
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Политика
Помпео заявил о необходимости диалога с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп.
Известия 11:12
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
Авто
Hyundai построит в России завод по производству двигателей
В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Гаджеты
Pocophone показал новый Poco M2 Pro на изображениях
Очередной новинкой станет модель Poco M2 Pro, которую и анонсировала компания.
Astera 07:32
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Здоровье
ВОЗ оценила опасность для людей обнаруженного в Китае свиного гриппа
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен.
Lenta.ru 12:45
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
РИА Новости 11:53
Гаджеты
OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G
Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.
UfaTime.ru 09:21
Футбол
Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»
Vprognoze.ru вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Принц Уильям советовал принцу Гарри не жениться на Меган Маркл
Принц Уильям и принц Гарри с детства были очень близки, однако после появления Меган Маркл братья стали отдалятся друг от друга.
Pravda.Ru 03:56
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили 10:57
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно.
RuNews24.ru 06:50
Армия и оружие
В России стартовало производство нового автомата А-545
Автомат А-545, который считается конкурентом известного АК-12, запущен в серийное производство на российском заводе имени Дегтярева.
Политическая Экспертиза 11:13
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14