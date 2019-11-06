Напомним, Андрей Малахов вел шоу «Пусть говорят» на Первом канале до августа 2017 года, проработав на Первом более 20 лет. После этого он со скандалом ушел на «Россию 1», где ведет собственное ток-шоу.

Андрей Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале

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