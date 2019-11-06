Общество

Взгляд.руВзгляд.руАндрей Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале

Напомним, Андрей Малахов вел шоу «Пусть говорят» на Первом канале до августа 2017 года, проработав на Первом более 20 лет. После этого он со скандалом ушел на «Россию 1», где ведет собственное ток-шоу.
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Малахов раскрыл свою зарплату на «Первом канале»

URA.Ruвчера в 11:06

Малахов раскрыл свои заработки на Первом канале

Lenta.ruвчера в 09:16

Меньше Урганта и Познера. Малахов рассказал о зарплате на Первом канале

REGNUMвчера в 10:27

Малахов раскрыл свои зарплаты

News.ruвчера в 09:55

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБКвчера в 09:48

Андрей Малахов: На Первом канале мне платили $50 000. Познер и Ургант получали больше

Комсомольская правдавчера в 09:27

Андрей Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале

Взгляд.рувчера в 10:31
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон

Сколько Малахов «заколачивал» на Первом канале

Вести.UZвчера в 09:26
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Армия и оружие

Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Lenta.ru 01:29
Общество

Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой

REGNUM 01:55
Единоборства

Соперник Магомедшарипова избил плакат. Его жестко освистали

Спорт-Экспресс вчера в 13:50
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости 04 ноября в 00:00
Шоу-бизнес

Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах

Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».
Вести Подмосковья 02:15
Транспорт

Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме

Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.
REGNUM 00:22
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Единоборства

Тайсон согласился тренировать Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри

Ранее бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет дебютировать в промоушене боем со Стипе Миочичем или Нганну.
Матч ТВ вчера в 23:55
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 02:09
Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Происшествия

В театре Пикадилли в Лондоне во время спектакля обрушился потолок

REGNUM 01:26
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 05 ноября в 01:01
Общество

«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя

Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольной нефти в Сирии

В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:28
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США

Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Кино

Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка

Киноафиша России 05 ноября в 18:30
Экономика

ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае

Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
РБК 02:02
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Политика

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия

Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге

Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
ТАСС вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Здоровье

Психиатр рассказала, как отличить клиническую депрессию от сезонной

Психиатр, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили рассказала "Газете.Ru", как распознать признаки клинической депрессии и как не перепутать их с колебаниями настроения, вызванными недостатком солнечного света.
Газета.Ru 00:55
Происшествия

Наводнение в Новгородской области: число эвакуированных растёт

В Новгородской области, по данным на 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона.
REGNUM вчера в 15:47
Армия и оружие

Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года

"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости вчера в 13:58
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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