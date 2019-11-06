Общество
Взгляд.руАндрей Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале
Напомним, Андрей Малахов вел шоу «Пусть говорят» на Первом канале до августа 2017 года, проработав на Первом более 20 лет. После этого он со скандалом ушел на «Россию 1», где ведет собственное ток-шоу.
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Андрей Малахов: На Первом канале мне платили $50 000. Познер и Ургант получали больше
Комсомольская правдавчера в 09:27
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Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.
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Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
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По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
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В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
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Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
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СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольной нефти в Сирии
В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
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Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка
Экономика
ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае
Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
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Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Происшествия
Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге
Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
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Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
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Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
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Психиатр рассказала, как отличить клиническую депрессию от сезонной
Психиатр, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили рассказала "Газете.Ru", как распознать признаки клинической депрессии и как не перепутать их с колебаниями настроения, вызванными недостатком солнечного света.
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Наводнение в Новгородской области: число эвакуированных растёт
В Новгородской области, по данным на 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона.
Армия и оружие
Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года
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