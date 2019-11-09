РПЛ
Sport24.ruАндрей Мостовой: «Отставки Точилина не хочет никто в „Сочи“»
Игрок «Сочи» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча РПЛ против ЦСКА. Он также отметил, что не обижается на критику экс-футболиста «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового.
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Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Происшествия
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
РИА Новости 14:23
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве женщины в квартире на набережной Мойки в Петербурге, признался в содеянном, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 13:42
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Политика
Союз журналистов Украины раскритиковал указ Зеленского о СМИ
Руководитель Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что указ президента страны Владимира Зеленского о безотлагательном рассмотрении в Верховной раде законопроекта об ужесточении требований к СМИ носит признаки «драконовских мер».
News.ru 14:20
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой
Владимир Кузьмин расстался со свой юной подругой Светланой и вернулся к бывшей жене Екатерине.
ИА InterMedia вчера в 03:25
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском 15:34
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В социальных сетях появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900». Уникальный экземпляр был найден в одном из заброшенных гаражей.
Car.ru 08:42
Футбол
Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает «Сельту» (3:1, середина второго тайма).
Спорт-Экспресс 16:21
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вести.Ru 14:50
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Ведомости 03:58
Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru вчера в 03:11
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
Единоборства
UFC Fight Night: начался поединок Александра Волкова и Грега Харди
Поединок российского тяжеловеса Александра Волкова и американского бойца смешанного стиля и по совместительству бывшего защитника американского футбола Грега Харди прошел в Москве в рамках турнира Fight Night 163.
РЕН ТВ 16:21
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17