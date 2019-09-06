Общество
Российская газетаАндрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
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«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон
Комсомольская правдавчера в 20:17
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Богдан высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной
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Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
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Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
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Медведев бьется с Димитровым за финал US Open. Онлайн
Сегодня Даниил Медведев проведет пока главный матч в карьере – в полуфинале US Open зарубится с Григором Димитровым.
Sports.ru 14:59
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Дзюба сравнял счёт в матче с Шотландией
Сборной России удалось сравнять счёт в матче с командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.
Евро-футбол.ру 15:29
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру 02:48
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МВД предложило изменить правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Футбол
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
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Космос
Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн
347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Шоу-бизнес
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Будучи дважды замужем, Бородина уверена: сожительство — это удобно для мужчины и унизительно для женщины.
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Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.
Телеканал 360° 11:00
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В Башкирии начали выплаты премий медикам за выявление рака
Минздрав Башкирии приступил к выплатам премий за выявление рака на ранней стадии.
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Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
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Газета.Ru 13:32
Общество
Сын Маслякова стал владельцем КВН
Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".
Газета.Ru 08:44
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Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
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Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Результаты открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника композитору Петру Чайковскому подведут в апреле 2020 года.
Neva.Today 14:40
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«Локомотив» дома уступил «Торпедо»
«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
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Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
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В сети опубликовали фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом Питтом
В новом режиссера Джеймса Грэя «К звездам» сюжет повествует об астронавте.
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Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии
Актер Дмитрий Нагиев сыграет роль капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени, в новой семейной комедии Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!».
Аргументы и Факты 12:31