Общество

Российская газетаРоссийская газетаАндрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок

Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Норкин выгнал из студии НТВ устроившего скандал члена Общественной палаты

РИА Новости09:26

«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон

Комсомольская правдавчера в 20:17

Норкин выгнал из студии НТВ гостя, устроившего драку

URA.Ru09:06

Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Газета.Ru08:36

Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя

Lenta.ru13:12

Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок

Российская газета13:43

Султан Хамзаев прокомментировал инцидент на канале НТВ

АиФ Дагестан06:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:05, Вашингтон
Политика

Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

РБК 15:53
Футбол

Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс 13:51
Политика

Богдан высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной

Ранее сообщалось, что адвокат сообщил о дате обмена заключенными между РФ и Украиной.
Газета.Ru 15:51
Общество

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Спорт

Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги

RT на русском 15:49
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Теннис

Медведев бьется с Димитровым за финал US Open. Онлайн

Сегодня Даниил Медведев проведет пока главный матч в карьере – в полуфинале US Open зарубится с Григором Димитровым.
Sports.ru 14:59
Гаджеты

Код Android 10 подтверждает дисплей 90 Гц в Google Pixel 4

Google Pixel 4 и Pixel 4 XL получат дисплеи с частотой обновления в 90 Гц, это было подтверждено в исходном коде ОС Android 10.
ГЛАС.RU 03:16
Происшествия

Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

РИА Новости 14:27
Футбол

Дзюба сравнял счёт в матче с Шотландией

Сборной России удалось сравнять счёт в матче с командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.
Евро-футбол.ру 15:29
Происшествия

В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек

Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Известия 12:56
Экономика

Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет

В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру 02:48
Транспорт

МВД предложило изменить правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Футбол

Влашич помог Хорватии разгромить Словакию

Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт 17:00
Общество

Телеведущий Гордон «закрыл рот» коллеге на съемках шоу

Lenta.ru 12:20
Космос

Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн

347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Ксения Бородина осудила гражданский брак

Будучи дважды замужем, Бородина уверена: сожительство — это удобно для мужчины и унизительно для женщины.
Wday.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Валерия потеряла ребенка от Пригожина

Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.
Телеканал 360° 11:00
Здоровье

В Башкирии начали выплаты премий медикам за выявление рака

Минздрав Башкирии приступил к выплатам премий за выявление рака на ранней стадии.
РБК Уфа 02:36
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM 14:34
Общество

Сын Маслякова стал владельцем КВН

Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".
Газета.Ru 08:44
Космос

Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Культура

В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому

Результаты открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника композитору Петру Чайковскому подведут в апреле 2020 года.
Neva.Today 14:40
Хоккей

«Локомотив» дома уступил «Торпедо»

«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
LiveSport.ru 14:38
Футбол

Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020

Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Происшествия

Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Кино

В сети опубликовали фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом Питтом

В новом режиссера Джеймса Грэя «К звездам» сюжет повествует об астронавте.
ГЛАС.RU 12:15
Кино

Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии

Актер Дмитрий Нагиев сыграет роль капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени, в новой семейной комедии Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!».
Аргументы и Факты 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное