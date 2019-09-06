Общество
Российская газетаАндрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
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«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон
Комсомольская правдавчера в 20:17
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Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе
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Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
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Судья практически ничего не свистел. Вот такая мужская борьба, битва была с шотландцами.
Sports.ru 17:15
Космос
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Известия вчера в 19:57
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Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов
Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Политика
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
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РИА Новости 18:14
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На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Музыка
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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
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МВД предложило новые правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
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МонаВиста 04:57
Гаджеты
Motorola презентовала недорогой смартфон Moto E6 Plus
Состоялась презентация бюджетного гаджета от Motorola — Moto E6 Plus. Смартфон базируется на платформе MediaTek Helio P22.
RuNews24.ru 16:26
Наука
Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца
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Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Космос
Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.
ТАСС 09:39
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
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В компании заявили, что возобновят поставки топлива только в том случае, если будут соблюдены гарантии: использовать керосин только для внутренних целей и гражданской авиации.
Политическая Экспертиза 10:25
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В Петербурге к новой станции метро пустят автобусы
Новые станции петербургского метрополитена, которые сегодня открываются для работы в тестовом режиме, будут полностью вписаны в транспортную инфраструктуру города.
Российская газета вчера в 03:39
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Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding
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