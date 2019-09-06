Общество

Российская газетаРоссийская газетаАндрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок

Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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