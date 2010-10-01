Общество
ЧемпионатАндрей Панюков: я бы сажал в камеры за несоблюдение самоизоляции
Нападающий «Урала» Андрей Панюков выразил мнение, что властям нужно ужесточить меры за несоблюдение самоизоляции.
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Космос
Запуск телескопа Джеймс Уэбб отложили из-за коронавируса. Он должен заменить «Хаббл»
НАСА снова отложило запуск космического телескопа «Джеймс Вебб» — коронавирус замедлил работы по его строительству, сообщает Space.com.
Хайтек 13 июня в 08:13
Происшествия
Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
Здоровье
В США назвали места с высоким риском заразиться коронавирусом
В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что самыми опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей.
Московский Комсомолец 14 июня в 13:47
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport 13:20
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия вчера в 23:52
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Авто
Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla объявила старт продаж нового седана Tesla Model S. Электромобиль отличает увеличенный на 20% запас хода, что позволяет ему считаться рекордсменом на фоне остальных конкурентов во всем мире.
Деловое.ТВ 07:34
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности и заявила, что планировала сама рассказать об этом событии.
РИА Новости 11:26
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия
Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России
Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.
Lenta.ru 11:10
Общество
Бутина прокомментировала включение её в состав Общественной палаты
Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вошла в новый состав Общественной палаты России.
RT на русском 13:38
Футбол
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Ла Лиги с «Вальядолидом»
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов включен в заявку команды матч 29-го тура чемпионата Испании.
Sport24.ru 12:46
Космос
Резервный экипаж МКС-64 провёл тренировку по работе в открытом космосе
REGNUM 14 июня в 07:35
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек
Общественное мнение 05:35
Политика
Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Lenta.ru 13:10
Экономика
Rusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля»
Компания Rusal ответила на предложение главы «Норильского никеля» Владимира Потанина отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году после аварии, закончившейся разливом топлива под Норильском.
РБК 10:02
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Общество
Собянин назвал срок снятия в Москве оставшихся ограничений по COVID-19
Раньше середины июля оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не будут сняты.
Известия 11:21
Политика
Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции Царукяна
Парламент Армении по ходатайству Генпрокуратуры разрешил арестовать главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, подозреваемого в подкупе голосующих на парламентских выборах в 2017 году, пишет РИА "Новости" со ссылкой на председателя счетной комиссии Ваагна Овакимяна.
Газета.Ru 10:15
Авто
Компания Skoda готовит обновлённый кроссовер Karoq
В Сети накануне появились добытые фотошпионами изображения прототипной версии модернизированного паркетника из Чехии Skoda Karoq.
Pnzdrive 05:13
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
Политика
Трамп подписал указ о реформе американской полиции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 13:00
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39