Общество

ЧемпионатЧемпионатАндрей Панюков: я бы сажал в камеры за несоблюдение самоизоляции

Нападающий «Урала» Андрей Панюков выразил мнение, что властям нужно ужесточить меры за несоблюдение самоизоляции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нападающий «Урала» Андрей Панюков: «Сажал бы в камеру за несоблюдение самоизоляции»

BetOn13:50

Форвард «Урала» Панюков – о нарушениях режима самоизоляции: «Сажал бы за это в камеры на пару дней»

Бомбардир.ру13:27

Форвард «Урала» Панюков предложил сажать людей в камеры за нарушение карантина

Metaratings12:29

Андрей Панюков: я бы сажал в камеры за несоблюдение самоизоляции

Чемпионат12:55

Форвард «Урала» Андрей Панюков: «Я бы сажал на пару дней в камеры за несоблюдение самоизоляции»

Накануне.Ru04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Космос

Запуск телескопа Джеймс Уэбб отложили из-за коронавируса. Он должен заменить «Хаббл»

НАСА снова отложило запуск космического телескопа «Джеймс Вебб» — коронавирус замедлил работы по его строительству, сообщает Space.com.
Хайтек 13 июня в 08:13
21
Происшествия

Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
3K
Здоровье

В США назвали места с высоким риском заразиться коронавирусом

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что самыми опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей.
Московский Комсомолец 14 июня в 13:47
70
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
459
Фигурное катание

Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport 13:20
10
Происшествия

Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия вчера в 23:52
333
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
2
Авто

Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода

Компания Tesla объявила старт продаж нового седана Tesla Model S. Электромобиль отличает увеличенный на 20% запас хода, что позволяет ему считаться рекордсменом на фоне остальных конкурентов во всем мире.
Деловое.ТВ 07:34
7
Политика

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

РИА Новости 09:13
1,4K
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
360
Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности и заявила, что планировала сама рассказать об этом событии.
РИА Новости 11:26
1
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
99
Происшествия

Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России

Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.
Lenta.ru 11:10
Общество

Бутина прокомментировала включение её в состав Общественной палаты

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вошла в новый состав Общественной палаты России.
RT на русском 13:38
Футбол

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Ла Лиги с «Вальядолидом»

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов включен в заявку команды матч 29-го тура чемпионата Испании.
Sport24.ru 12:46
Космос

Резервный экипаж МКС-64 провёл тренировку по работе в открытом космосе

REGNUM 14 июня в 07:35
1
Здоровье

В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек

Общественное мнение 05:35
11
Политика

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Lenta.ru 13:10
144
Экономика

Rusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля»

Компания Rusal ответила на предложение главы «Норильского никеля» Владимира Потанина отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году после аварии, закончившейся разливом топлива под Норильском.
РБК 10:02
235
Происшествия

Число погибших при перестрелке в Ингушетии увеличилось до четырех

РИА Новости 08:42
994
Энергетика

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
1,4K
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
181
Общество

Собянин назвал срок снятия в Москве оставшихся ограничений по COVID-19

Раньше середины июля оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не будут сняты.
Известия 11:21
158
Политика

Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции Царукяна

Парламент Армении по ходатайству Генпрокуратуры разрешил арестовать главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, подозреваемого в подкупе голосующих на парламентских выборах в 2017 году, пишет РИА "Новости" со ссылкой на председателя счетной комиссии Ваагна Овакимяна.
Газета.Ru 10:15
13
Авто

Компания Skoda готовит обновлённый кроссовер Karoq

В Сети накануне появились добытые фотошпионами изображения прототипной версии модернизированного паркетника из Чехии Skoda Karoq.
Pnzdrive 05:13
2
Политика

Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:42
698
Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

МИР 24 02:13
45
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
849
Политика

Трамп подписал указ о реформе американской полиции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 13:00
4
Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Панюков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Урал» из Екатеринбурга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное