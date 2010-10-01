Нападающий «Урала» Андрей Панюков выразил мнение, что властям нужно ужесточить меры за несоблюдение самоизоляции.

Андрей Панюков: я бы сажал в камеры за несоблюдение самоизоляции

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