Шоу-бизнес
Актуальные НовостиАндрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
Врачи рассказали, что пациентке проведены все существующие методы лечения, больше медики ничего не могут сделать. Сейчас в мозге актрисы начался отек, а в такой ситуации речь идет о нескольких днях, передает издание «КП».
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В Польше все ускорилось — это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Доктора говорят, что вчера ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны.
— Андрей Разин, российский политикStarHit.ru 06:30
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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