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Актуальные НовостиАктуальные НовостиАндрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»

Врачи рассказали, что пациентке проведены все существующие методы лечения, больше медики ничего не могут сделать. Сейчас в мозге актрисы начался отек, а в такой ситуации речь идет о нескольких днях, передает издание «КП».
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Андрей Разин
В Польше все ускорилось — это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Доктора говорят, что вчера ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны.
— Андрей Разин, российский политикStarHit.ru 06:30

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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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