Футбол

Советский спортСоветский спортАндрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией

В прямом эфире украинского телеканала Футбол 1 Андрей Шевченко дал свой комментарий по поводу соперников. Нас ждет сложный первый матч, ведь Голландия очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером, отметил Шевченко.
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Андрей Шевченко: «Не хотели начинать Евро-2020 с Голландии»

Спорт-Экспресс14:20

Андрей Шевченко: «Украина в сложной группе, но шансы выйти есть»

Sports.ru14:10

Андрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией

Советский спорт14:12

Андрей Шевченко: «У Украины есть хорошие шансы на выход из группы на Евро-2020»

Sportbox.RU14:56

Шевченко: «У сборной Украины хорошие шансы на выход из группы»

Soccer.ru14:44
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Общество

ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году

Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России.
Газета.Ru 19:23
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Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru 28 ноября в 01:18
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 14:01
Авто

Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей

Inc-news.ru 28 ноября в 04:47
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Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru 18:40
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Музыка

Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта

Телеканал 360° вчера в 05:09
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

РИА Новости 18:22
Политика

На Украине заявили об утрате смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Газета.Ru 04:29
Политика

Максим Галкин отверг президентские амбиции

Ранее общественный резонанс вызвало выступление юмориста в Новосибирске, во время которого он заявил о цензуре на российском телевидении.
Говорит Москва 18:23
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия вчера в 10:37
Футбол

«Барселона» впервые показала, что происходило в раздевалке после 0:4 от «Ливерпуля» и вылета из Лиги чемпионов

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:32
Здоровье

Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам

Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
iReactor 13:51
Происшествия

В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
RT на русском вчера в 17:28
Авто

Объявлена дата продаж Toyota Wildlander

Неделю назад компания Toyota официально представила новый кроссовер Toyota Wildlander на международном автосалоне в Гуанчжоу, а накануне производитель объявил время старта продаж модели.
Новые автомобили 28 ноября в 23:36
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Общество

В Сербии построили участок «Турецкого потока»

RuNews24.ru вчера в 02:33
Здоровье

Названа профессия самых «живучих» россиян

Российские ученые в результате исследований пришли к выводу, что риск смерти космонавтов от ряда болезней и травм значительно ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.
Вечерняя Москва 21:06
Футбол

«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 09:45
Шоу-бизнес

Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова

Новоиспеченный супруг телеведущей пока стойко выдерживает критику и народную нелюбовь, однако хватит его не надолго.
Дни.ру вчера в 13:49
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Армия и оружие

Корабли ВМФ станут регулярно ходить в кругосветные походы

Регулярные кругосветные походы станут выполнять корабли Военно-морского флота России. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
News.ru 11:42
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Авто

Lincoln создаст два электрокросовера на платформе Rivian

Минувшей весной Ford и Rivian договорились о сотрудничестве: американский концерн инвестирует в стартап 500 миллионов долларов за возможность использования его платформы.
FormaCar 28 ноября в 03:30
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru вчера в 11:00
Биатлон

Сборная Италии выиграла эстафету на этапе КМ, Россия заняла 4-е место

РИА Новости 10:12
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Наука

Обнаружена смертельная опасность жирной пищи

Ученые в рамках исследования сумели обнаружить смертельную опасность жирной пищи.
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Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
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Андрей Шевченко
Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
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