Футбол
Советский спортАндрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией
В прямом эфире украинского телеканала Футбол 1 Андрей Шевченко дал свой комментарий по поводу соперников. Нас ждет сложный первый матч, ведь Голландия очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером, отметил Шевченко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Общество
ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году
Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России.
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Авто
Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Политика
Максим Галкин отверг президентские амбиции
Ранее общественный резонанс вызвало выступление юмориста в Новосибирске, во время которого он заявил о цензуре на российском телевидении.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Футбол
«Барселона» впервые показала, что происходило в раздевалке после 0:4 от «Ливерпуля» и вылета из Лиги чемпионов
Здоровье
Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам
Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Авто
Объявлена дата продаж Toyota Wildlander
Неделю назад компания Toyota официально представила новый кроссовер Toyota Wildlander на международном автосалоне в Гуанчжоу, а накануне производитель объявил время старта продаж модели.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Здоровье
Названа профессия самых «живучих» россиян
Российские ученые в результате исследований пришли к выводу, что риск смерти космонавтов от ряда болезней и травм значительно ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.
Футбол
«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Шоу-бизнес
Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова
Новоиспеченный супруг телеведущей пока стойко выдерживает критику и народную нелюбовь, однако хватит его не надолго.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Армия и оружие
Корабли ВМФ станут регулярно ходить в кругосветные походы
Регулярные кругосветные походы станут выполнять корабли Военно-морского флота России. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Авто
Lincoln создаст два электрокросовера на платформе Rivian
Минувшей весной Ford и Rivian договорились о сотрудничестве: американский концерн инвестирует в стартап 500 миллионов долларов за возможность использования его платформы.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Наука
Обнаружена смертельная опасность жирной пищи
Ученые в рамках исследования сумели обнаружить смертельную опасность жирной пищи.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.