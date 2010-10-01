В прямом эфире украинского телеканала Футбол 1 Андрей Шевченко дал свой комментарий по поводу соперников. Нас ждет сложный первый матч, ведь Голландия очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером, отметил Шевченко.

Андрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией

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