Футбол
Советский спортАндрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией
В прямом эфире украинского телеканала Футбол 1 Андрей Шевченко дал свой комментарий по поводу соперников. Нас ждет сложный первый матч, ведь Голландия очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером, отметил Шевченко.
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Андрей Шевченко: «У Украины есть хорошие шансы на выход из группы на Евро-2020»
Sportbox.RUвчера в 14:56
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