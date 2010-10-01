Футбол

Советский спортСоветский спортАндрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией

В прямом эфире украинского телеканала Футбол 1 Андрей Шевченко дал свой комментарий по поводу соперников. Нас ждет сложный первый матч, ведь Голландия очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером, отметил Шевченко.
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Андрей Шевченко
Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
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