Футбол

Sports.ruSports.ruАндрей Шевченко: «Украина в сложной группе, но шансы выйти есть»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением об итогах жеребьевки Евро-2020. Украина сыграет в одной группе с Голландией и Австрией. Четвертой станет команда, преодолевшая стыковые матчи.
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Андрей Шевченко: «Не хотели начинать Евро-2020 с Голландии»

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Андрей Шевченко: «Украина в сложной группе, но шансы выйти есть»

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Андрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией

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Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
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