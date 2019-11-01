Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением об итогах жеребьевки Евро-2020. Украина сыграет в одной группе с Голландией и Австрией. Четвертой станет команда, преодолевшая стыковые матчи.

Андрей Шевченко: «Украина в сложной группе, но шансы выйти есть»

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