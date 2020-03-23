Общество
Красная веснаАндрей Шмаров станет и. о. главного редактора газеты «Ведомости»
Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров, сообщает 23 марта сайт издания «Ведомости».
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Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».Ведомости10:44
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