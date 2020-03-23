Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».

с чего всё началось

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров, сообщает 23 марта сайт издания «Ведомости».

Андрей Шмаров станет и. о. главного редактора газеты «Ведомости»

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