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Андрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубов

Молдавия в ноябре будет закупать российский газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в Facebook
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РИА Новости
«Газпром» и «Молдовагаз» продлевают соглашение о поставках газа с 2011 года.
РБК
Москва и Кишинев также договорились об аудите и, вероятно, последующей реструктуризации исторического долга Молдавии, который оценивался «Газпромом» в $709 млн.
Коммерсантъ
Раньше Молдавия закупала газ по смешанной формуле, которая предусматривала снижение цен при потреблении больших объемов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Андрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубов
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