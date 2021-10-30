РИА НовостиАндрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубовМолдавия в ноябре будет закупать российский газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в Facebook.РИА Новости«Газпром» и «Молдовагаз» продлевают соглашение о поставках газа с 2011 года.РБКМосква и Кишинев также договорились об аудите и, вероятно, последующей реструктуризации исторического долга Молдавии, который оценивался «Газпромом» в $709 млн.КоммерсантъРаньше Молдавия закупала газ по смешанной формуле, которая предусматривала снижение цен при потреблении больших объемов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruAnewsНациональная служба новостейГазета.RuТК ЗвездаВечерняя МоскваПолитика СегодняРамблерКП - МолдоваНТВРидусLife.ruИнфоросФорпост Северо-ЗападКапитал страныИзвестияЭкономика сегодняФАНRT на русскомПодробнее о событииАндрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубовРИА Новостивчера в 06:00Андрей Спыну: цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» составит 450 долларовLenta.ruвчера в 04:56Молдавия будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1 тыс. куб. мТАССвчера в 05:24Молдавия в ноябре будет покупать российский газ по $450Коммерсантъвчера в 05:14Спыну: Молдавия будет закупать топливо у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу «кубов»ФАНвчера в 05:05Спыну: Молдавия будет покупать газ у «Газпрома» за $450/куб.мИзвестиявчера в 05:36Вице-премьер Молдавии заявил, что контракт с «Газпромом» не включает политических условийГазета.Ruвчера в 05:15Показать ещёОценить888Поделиться