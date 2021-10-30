Украинские силовики опровергли информацию, опубликованную главным редактором местного издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым, о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе, сообщает пресс-центр 93-й бригады "Холодный Яр"* в социальной сети Facebook.
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов ответил на вопрос о ситуации вокруг депутата Госдумы Валерия Рашкина и заявил, что КПРФ необходимо разобраться перед тем, как давать комментарии.
Анастасия Киреева, российский эксперт в области пенсий, рассказала порталу primpress.ru, что пожилым гражданам России пенсионного возраста готовят дополнительную денежную выплату в размере 15 000 рублей, чтобы компенсировать высокий уровень инфляции.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области зафиксированы 190 428 случаев заболевания коронавирусом (из них 815 – за последние сутки), 170 866 человек выздоровели, 7 691 пациент скончался (42 – за последние сутки).