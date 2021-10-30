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Андрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубов

Молдавия в ноябре будет закупать российский газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в Facebook
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РИА Новости
«Газпром» и «Молдовагаз» продлевают соглашение о поставках газа с 2011 года.
РБК
29 октября страны продлили контракт на поставку газа на пять лет.
РБК
Участники переговоров также обсудили задолженность «Молдовагаз» перед «Газпромом».
Lenta.ru

Подробнее о событии

Андрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубов
РИА Новости06:00
Спыну: Молдавия будет покупать газ у «Газпрома» за $450/куб.м
Известия05:36
Спыну: Молдавия будет закупать топливо у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу «кубов»
ФАН05:05
Молдавия в ноябре будет покупать российский газ по $450
Коммерсантъ05:14
Молдавия будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1 тыс. куб. м
ТАСС05:24
Андрей Спыну: цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» составит 450 долларов
Lenta.ru04:56
Вице-премьер Молдавии заявил, что контракт с «Газпромом» не включает политических условий
Газета.Ru05:15

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