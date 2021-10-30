РИА НовостиАндрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубовМолдавия в ноябре будет закупать российский газ по цене в 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в Facebook.РИА НовостиВ 2022 году будет проведен аудит задолженности, образовавшейся в «Молдовагаз», после чего состоятся новые переговоры по погашению долга.Ведомости29 октября страны продлили контракт на поставку газа на пять лет.РБК«Газпром» и «Молдовагаз» продлевают соглашение о поставках газа с 2011 года.РБКЧитать далееСвернутьAnewsAnewsГазета.RuRT на русскомТК ЗвездаВечерняя МоскваПолитика СегодняРамблерКП - МолдоваНТВРидусLife.ruRuposters.ruКапитал страныИзвестияЭкономика сегодняФАНКомсомольская правдаПрофильiReactorПодробнее о событииАндрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубовРИА Новости06:00Спыну: Молдавия будет покупать газ у «Газпрома» за $450/куб.мИзвестия05:36Молдавия будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1 тыс. куб. мТАСС05:24Молдавия в ноябре будет покупать российский газ по $450Коммерсантъ05:14Спыну: Молдавия будет закупать топливо у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу «кубов»ФАН05:05Вице-премьер Молдавии рассказал, во сколько стране обойдется российский газГазета.Ru05:01Андрей Спыну: цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» составит 450 долларовLenta.ru04:56Показать ещёОценить632Поделиться