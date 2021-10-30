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Андрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубов

Молдавия в ноябре будет закупать российский газ по цене в 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в Facebook
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РИА Новости
В 2022 году будет проведен аудит задолженности, образовавшейся в «Молдовагаз», после чего состоятся новые переговоры по погашению долга.
Ведомости
29 октября страны продлили контракт на поставку газа на пять лет.
РБК
«Газпром» и «Молдовагаз» продлевают соглашение о поставках газа с 2011 года.
РБК

Подробнее о событии

Андрей Спыну: Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубов
РИА Новости06:00
Спыну: Молдавия будет покупать газ у «Газпрома» за $450/куб.м
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Молдавия будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1 тыс. куб. м
ТАСС05:24
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