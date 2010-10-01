Футбол
Sportbox.RUАндрей Талалаев: «Что подарила команда? Пульт управления»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 16-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) остался доволен качеством игры и недоволен реализацией моментов.
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Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Транспорт
В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры
В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Происшествия
Студентку МГТУ имени Баумана убили в подмосковном Домодедове
В одном из коттеджей подмосковного города Домодедово обнаружен труп 17-летней студентки.
Авто
Российский летающий автомобиль начнут создавать в Новосибирске
На базе Сибирского научного-исследовательского института авиации имени Чаплыгина в Новосибирске создали проектную лабораторию, в которой в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Политика
Делегации КНДР и США проводят рабочие переговоры в Стокгольме
Встреча проходит на вилле Элвис Странд на острове Лидинье. Делегации США и КНДР сегодня начали официальные рабочие переговоры.
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Футбол
«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
Общество
Названы восемь омолаживающих продуктов
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
Хоккей
Мнацян скончался в 29 лет после борьбы с онкологическим заболеванием
Хоккеист новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни, сообщается на официальной странице омского "Авангарда" в Twitter.
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
Футбол
«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета
Армия и оружие
ДНР уличила ВСУ в попытке сорвать разведение сил в Донбассе
Представители оборонного ведомства отреагировали на заявления украинских силовиков, которые утверждали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что бойцы ДНР якобы обстреляли участок разведения сил.
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
Политика
Мнение президента России произвело впечатление на Грету Тунберг
Накануне Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг, поскольку, по его мнению, использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей неправильно.
Общество
Названы способы борьбы с высоким давлением
Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Происшествия