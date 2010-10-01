Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUАндрей Талалаев: «Что подарила команда? Пульт управления»

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 16-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) остался доволен качеством игры и недоволен реализацией моментов.
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В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры

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В одном из коттеджей подмосковного города Домодедово обнаружен труп 17-летней студентки.
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Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
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Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
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«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова

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Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

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РБК вчера в 12:13
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Названы восемь омолаживающих продуктов

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Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
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«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
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РИА Новости 09:10
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В черепах людей обнаружено золотое сечение

Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
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МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
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ДНР уличила ВСУ в попытке сорвать разведение сил в Донбассе

Представители оборонного ведомства отреагировали на заявления украинских силовиков, которые утверждали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что бойцы ДНР якобы обстреляли участок разведения сил.
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Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
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Политика

Мнение президента России произвело впечатление на Грету Тунберг

Накануне Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг, поскольку, по его мнению, использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей неправильно.
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Названы способы борьбы с высоким давлением

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Число погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 100

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В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек

Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
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