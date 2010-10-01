Футбол
Sportbox.RUАндрей Талалаев: «Что подарила команда? Пульт управления»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 16-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) остался доволен качеством игры и недоволен реализацией моментов.
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Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Футбол
Гол Милнера на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
Встреча шла к ничьей, однако на 95-й минуте арбитр указал на точку. Пенальти реализовал Джеймс Милнер и принес своей команде победу.
ProstoProSport 11:58
Общество
В Риге прошёл марш защиты русских школ
5 октября в Риге прошёл марш в защиту русских школ.
REGNUM 11:40
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль вчера в 16:10
Экономика
Прощай, доллар: ЦБ сделал ставку на золото и юань
Структура международных резервов России резко поменялась за последний год. Согласно отчету ЦБ, доллар потерял ведущее положение в ней.
Известия 03 октября в 17:02
Армия и оружие
Украину может ожидать судьба Веймарской республики
Как пишет «Политнавигатор», Попович в своей колонке для киевского интернет-издания «Апостроф» утверждает, что благодаря текущей политике президента по примирению с Донбассом, Украина может повторить судьбу Веймарской республики, где в 1920 году произошёл Капповский путч.
ForPost 03:35
Кино
«Вторжение» Бондарчука выйдет в прокат в Германии и Латинской Америке
Фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выйдет в прокат в Германии и Латинской Америке, ведутся переговоры о прокате в Китае.
ТАСС 10:24
Политика
Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»
Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Хоккей
«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»
«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:10
Шоу-бизнес
Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане
Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM 01:21
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выходит замуж
В семье актрисы Любови Толкалиной ожидается счастливое событие: ее дочь от режиссера Егора Кончаловского – восемнадцатилетняя Мария - объявила о помолвке.
Суть событий 13:04
Здоровье
К чему может привести употребление винограда, поведали медики
Медики сообщили, к чему может привести регулярное употребление винограда.
ГлавУфа 10:18
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Единоборства
Нурмагомедов высказался о соперничестве с Бузовой в Instagram
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в рамках форума Synergy Global Forum ответил на вопрос о подписчиках в Instagram.
РИА Новости 11:39
Политика
Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе
Инфорос вчера в 07:19
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный 05:50
Политика
Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией
"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
Газета.Ru 12:12
Политика
Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера»
Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 08:53
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватара 2»
В Сети появилось изображение со съемок продолжения долгожданного фильма «Аватар».
УтроNews вчера в 03:43
Политика
В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу
Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.
РБК 10:45
Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.
Газета.Ru 12:40
Политика
Медведев оценил возможность импичмента Трампа
В случае импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ничего сверхкритического не произойдет, поскольку американская политическая система достаточно сбалансирована, заявил 5 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев.
REGNUM 11:32
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru 09:00