Футбол
Спорт-ЭкспрессАндрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»
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Артем Полярус
|21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».
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