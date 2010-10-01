Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАндрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»

Оренбург — Химки
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Артем Полярус
21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
51′
4 фото
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».
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