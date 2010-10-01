Футбол
Спорт-ЭкспрессАндрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»
|1′
Артем Полярус
|21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».
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