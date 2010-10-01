РПЛ
Sportbox.RUАндрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь — очень сложно противостоять, когда такое противодействие идет, — сказал Талалаев.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Культура
Премию Кандинского вручили в Москве
РИА Новости 12:45
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35
Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.
ТАСС 12:51
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Авто
Mazda представила рестайлинговый седан Mazda 2
Японская компания Mazda представила обновлённую версию седана Mazda 2 для Мексики. Об этом сообщается на сайте AutoFile.
REGNUM 07:26
Общество
Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»
В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Газета.Ru 10:38
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 10:50
Кино
«Доктор Сон» получит продолжение, несмотря на кассовый провал
Кассовый провал «Доктора Сна» стал настоящим шоком для студийных боссов, которые рассчитывали на куда более высокие сборы в свете успеха новых киноадаптаций «Оно» и «Кладбища домашних животных».
Фильм Про 09:30
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 01:44
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Футбол
Тедеско сравнил «Спартак» и «Баварию»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о величии красно-белых и привел в сравнение мюнхенскую "Баварию", передает Sport24.
Газета.Ru 14:22
Гаджеты
Hisense представила новый смартфон с батареей на 10010 мАч
Новинкой стал King Kong 6, который на рынке сменит прошлую модель — King Kong 5. Как и прошлый аппарат King Kong 6 оснащен двумя аккумуляторами общей емкостью 10010 мАч, а это позволит смартфону на одном заряде проработать до пяти дней без подзарядки.
Astera 02:22
Кино
Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон
Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.
Игромания.ру 12:11
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия 14:54
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Вести.Финанс 03:48
Политика
Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении рынка земли
В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил внести в парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и до 1 декабря отменить соответствующий мораторий, который действует в стране уже 18 лет.
РИА Новости 08:26
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс 02:39
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Политика
Премьер Индии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТК Звезда 15:56
Футбол
Жоау Мариу не поможет «Локомотиву» в нынешнем году
Московский "Локомотив" потерял одного из лидеров команды. Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца.
Вести.Ru вчера в 10:26
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18