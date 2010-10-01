РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUАндрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Химки — Ротор
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Арена Химки»
53′
Олег Алейник
61′
Мухаммад Султонов
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
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Талалаев: если «Ротор» будут судить так, как сегодня, то они уже вышли в РПЛ

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Андрей Талалаев: «„Химки“ – претендент на выход в Премьер-лигу»

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