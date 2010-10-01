Футбол

Советский спортСоветский спортАндрей Тихонов: «Динамо» стало быстрей, агрессивней

По рисунку игры команда стала быстрей, агрессивней.
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Андрей Тихонов — о «Динамо»: «Эта команда не должна идти внизу таблицы. Это огромнейший бренд»

Матч ТВ04:08

Андрей Тихонов: «Динамо» стало быстрей, агрессивней

Советский спорт04:39
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Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия 07:21
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Происшествия

Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб

Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.
РИА Новости вчера в 12:48
Политика

Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»

По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
РБК 13:17
Армия и оружие

Боевого российского робота «Уран-9» заметили в Сирии

Робототехнический комплекс "Уран-9" был замечен на севере Сирии.
Дни24 06:37
Экономика

Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Мой Брянск 04:32
Политика

SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
ТАСС 07:34
Общество

Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Коммерсантъ 08:03
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru 12:59
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 01:14
Спорт

Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира

В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Pravda.Ru 03:16
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 18:46
Политика

Мадуро наградил орденом Франсиско Миранды посла России в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил посла России в стране Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени, который вручают за способствующую прогрессу Венесуэлы деятельность и за выдающиеся заслуги.
РБК 21:40
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Интернет

Уязвимость в Android поставила под угрозу банковские данные клиентов

Уязвимость в программном обеспечении Android позволяет злоумышленникам создавать приложение для кражи логинов и паролей от банковских учетных записей.
Lenta.ru 22:02
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
Известия вчера в 23:05
Экономика

«Известия» сообщили о росте средней цены лекарств в России

Средняя цена лекарства в России впервые превысила 200 рублей, что на 6,9% больше по сравнению с октябрем 2018 года.
ТАСС 18:54
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери

Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Пятый канал вчера в 23:08
Общество

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.
Мойка78 17:14
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал сектанта, обвиняемого в убийстве сына

Газета.Ru 12:16
Политика

Минюст США считает неоправданной слежку ФБР за Трампом

В докладе указано, что ФБР имело достаточные основания для расследования деятельности предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в июле 2016 года.
REGNUM 21:30
Шоу-бизнес

Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной

Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Вечерний курьер 09:49
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс 18:38
Здоровье

Близнеца из Сахалина привезут в Москву на операцию у Каабака 3 декабря

Второго девятимесячного близнеца из Сахалина планируют перевезти в Москву 3 декабря. Им с братом требуется трансплантация почек.
Телеканал 360° 01:02
Здоровье

У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

РИА Новости 07:16
Экономика

В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал

Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров.
Амур.инфо 19:20
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Российский футболист, тренер. Мастер спорта. Футбольный судья региональной категории. Сын защитника московского «Динамо» Александра Новикова. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва.
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